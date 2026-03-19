Viral Warga Depok Laksanakan Sholat Id Hari Ini

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |12:49 WIB
Viral Warga Depok Laksanakan Sholat Id Hari Ini (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Sejumlah warga Depok, Jawa Barat, melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari ini, Kamis (19/3/2026). 

Dari video yang beredar di media sosial, dijelaskan sholat Id digelar karena telah memasuki awal 1 Syawal 1447 Hijriah. 

Penetapan 1 Syawal pada hari ini tersebut mengacu pada hasil rukyat hilal global. Diketahui, Afghanistan merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah pada hari ini, Kamis (19/3/2026). 

"Bersandar pada rukyatul hilal global, yang mana hilal bulan Syawal telah berhasil dilihat oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di Afghanistan, tepatnya oleh warga muslim di Provinsi Helmand, Farah, dan Ghor. Dengan  terlihat hilal tersbeut maka hari ini kita telah sah memasuki 1 Syawal 1447 Hijriah," kata perwakilan panitia sholat Id dalam video tersebut. 

Sholat Id tersebut digelar di area rumah makan di Jalan Juanda, Depok. Sholat Id tersebut mulai digelar pukul 07.00 WIB. 

