HOME NEWS NASIONAL

Tim Rukyat Kemenag: Posisi Hilal 3 Derajat, tapi Belum Capai Ambang Batas Elongasi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |10:42 WIB
JAKARTA - Ketinggian hilal di sejumlah daerah terpantau sudah memenuhi kriteria Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) yakni 3 derajat. Namun, hal itu belum memenuhi ambang batas elongasi yang ditetapkan dalam kriteria MABIMS.

Pada kriteria MABIMS, posisi hilal pada saat matahari terbenam minimum 3 derajat dan elongasi minimum 6,4 derajat. Untuk menentukan awal bulan hijriah harus memenuhi ke dua parameter tersebut

Anggota Tim Rukyatul Hilal Kementerian Agama (Kemenag), Cecep Nurwendaya, mengatakan posisi hilal di wilayah NKRI berkisar antara 0,91 hingga 3,13 derajat pada Kamis (19/3/2026) atau 29 Ramadan 1447 H. Sementara titik elongasi berkisar 4,54 hingga 6,10 derajat. 

"Meski tinggi hilal di sebagian Provinsi Aceh sudah mencapai 3 derajat, namun belum mencapai ambang batas elongasi minimum 6,4 derajat," tutur Cecep saat dihubungi dalam pesan singkat, Kamis (19/3/2026).

Namun, Cecep menyampaikan, seluruh wikayah NKRI belum memenuhi visibilitas hilal MABIMS.

"Jika ada yang memenuhi kriteria tinggi dan elongasi minimal di satu tempat di NKRI saja, maka berlaku untuk seluruh wilayah hukum NKRI. Namun ternyata tidak ada satupun tempat di NKRI yang memenuhi kriteria," tutur Cecep.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/18/3207769//lebaran-Afdn_large.jpg
Daftar Negara Rayakan Idul Fitri 1447 Hijriah pada Jumat 20 Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/25/3207740//menpar-HBUv_large.jpg
Kena Pungli di Tempat Wisata saat Libur Lebaran 2026? Menpar: Laporkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207738//kh_cholil_nafis-Qb8W_large.jpg
Lebaran 2026 Berpotensi Berbeda, MUI : Tunggu Sidang Isbat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207735//hilal-HRcs_large.jpg
Hari Ini Kemenag Gelar Sidang Isbat Tentukan Idul Fitri 1447 Hijriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207729//hampers-DaPh_large.jpg
Penampakan Hampers Lebaran 'Ketahanan Pangan' ala Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/33/3207734//richard_lee-Rs53_large.jpg
Richard Lee Bisa Bertemu Keluarga di Momen Lebaran meski Sedang Ditahan
