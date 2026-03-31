HOME NEWS NASIONAL

3 Prajurit TNI Tewas Akibat Serangan Israel, RI Harus Tarik Pasukan dari Lebanon Seperti Italia

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |12:21 WIB
3 Prajurit TNI Tewas Akibat Serangan Israel, RI Harus Tarik Pasukan dari Lebanon Seperti Italia
3 Prajurit Tewas Akibat Serangan Israel, Pemerintah Harus Tarik Pasukan dari Lebanon Seperti Italia
JAKARTA - Pemerintah Indonesia perlu menarik pasukan perdamaiannya di Lebanon lantaran saat ini sudah dalam kondisi perang. Hal ini menyusul adanya korban jiwa dan luka berat prajurit perdamaian Indonesia atas serangan rudal Israel ke Lebanon.

Diketahui, 3 Prajurit TNI gugur di Lebanon akibat serangan Israel. Ketiganya adalah, Praka Farizal Rhomadhon, Kapten Inf Zulmi Aditya dan Sertu Ikhwan

“Bilamana kondisinya ini memang tidak bisa dinyatakan aman, ada baiknya untuk pemerintah melakukan penarikan ataupun juga evaluasi terhadap keberadaan prajurit kita di Lebanon," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/3/2026).

Dave juga menyinggung langkah Pemerintahan Italia yang akan menarik pasukan perdamaian dari Lebanon. Menurutnya, Indonesia perlu mengikuti langkah tersebut.

"Saya juga sempat baca tadi katanya ada salah satu negara Eropa Barat, Italia tepatnya, menyampaikan siap menarik personelnya dari sana. Maka itu apakah kita harus mengambil hal tersebut, nah tentu harus ada pertimbangan dan juga harus ada komunikasi," ujarnya.

 

