HOME NEWS NASIONAL

Rekam Jejak Mentereng Robi Herbawan, Ajudan Prabowo Ahli Telik Sandi yang Jadi Kabais TNI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |13:06 WIB
Letjen Robi Herbawan/Kemhan
JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menunjuk Letjen Robi Herbawan sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI. Robi sebelumnya menjabat menjabat sebagai Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan Kementerian Pertahanan.

“Benar, Letjen TNI Robi Herbawan saat ini mendapat amanah sebagai Kabais TNI. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Kementerian Pertahanan Republik Indonesia,” kata Rico, Kamis (7/5/2026).

Rico menjelaskan, penunjukan Robi merupakan bagian dari regenerasi dan penguatan organisasi di tubuh TNI.

“Penunjukan tersebut merupakan bagian dari proses regenerasi dan penguatan organisasi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas intelijen strategis pertahanan negara,”tandasnya.

Profil Robi Herbawan

Letjen Robi Herbawan merupakan perwira tinggi TNI yang malang melintang di Korps Baret Merah Kopassus, tepatnya di Satuan Penanggulangan Teror (Sat Gultor)-81.

Abituren Akmil 1994 adalah mantan ajudan Prabowo Subianto saat masih menjabat Komandan Jenderal Kopassus pada Desember 1995 hingga Maret 1998.

 

