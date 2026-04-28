HOME NEWS NASIONAL

Catat! Peradilan Militer Bukan Benteng Impunitas, Hukumannya Terberat Vonis Mati

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |17:05 WIB
JAKARTA - Perdebatan kewenangan peradilan dalam menangani kasus yang melibatkan anggota militer kembali menjadi sorotan. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah suatu perkara seharusnya diperiksa di peradilan umum atau peradilan militer.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Agus Surono menjelaskan,  secara konstitusional, norma mengenai sistem peradilan di Indonesia diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan adanya empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, salah satunya adalah peradilan militer.

“Ketentuan ini kemudian dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai landasan umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia,” ujar Agus, Selasa (28/4/2026).

Oleh karena itu, eberadaan dan kewenangan peradilan militer memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara konstitusional maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dalam praktiknya, sistem hukum militer memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sistem sipil, terutama dalam hal kecepatan penanganan perkara,” kata dia.

Agus menjelaskan, pada kasus yang menjadi perhatian publik, langkah cepat yang dilakukan oleh aparat, termasuk penahanan terhadap oknum prajurit dalam waktu singkat, menunjukkan efektivitas mekanisme internal militer.

“Seringkali muncul anggapan bahwa peradilan militer cenderung memberikan hukuman ringan atau melindungi anggotanya. Namun, berbagai fakta hukum menunjukkan sebaliknya,” ucapnya.

Dalam banyak kasus, terdapat pemberatan hukuman pelaku dari kalangan militer, termasuk sanksi tambahan seperti pemecatan tidak dengan hormat dan pencabutan hak pensiun. Bahkan, dalam sejumlah perkara, vonis yang dijatuhkan tergolong berat, seperti penjara seumur hidup hingga hukuman mati.

 

Pengadilan Militer Oknum TNI TNI
Berita Terkait
Simulasi Perang Rudal! Puluhan Kapal Perang hingga Jet Tempur F-16 Bombardir Pulau Gundul Karimun Jawa
Simulasi Perang Rudal! Puluhan Kapal Perang hingga Jet Tempur F-16 Bombardir Pulau Gundul Karimun Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/337/3214704/tni-9jTq_large.jpg
Panglima TNI Naikkan Pangkat Rico Pramudia Jadi Kopda Anumerta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/337/3214696/tni-dg09_large.jpg
Berbelasungkawa, Panglima TNI: Semangat Juang Kopda Rico Akan Terus Hidup Jaga Perdamaian Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/337/3214659/tni-MVRN_large.jpg
Profil Praka Rico Pramudia, Prajurit TNI Keempat yang Gugur di Lebanon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214552/praka_rico_pramudia-XAMt_large.jpg
Satu Lagi Prajurit TNI Gugur di Lebanon Usai Jalani Perawatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214439/tni-u4kU_large.jpg
Gatot Nurmantyo hingga Andika Perkasa Temui Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Bahas Apa?
