Viral Nobar Pesta Babi Dibubarkan TNI, Jenderal Kopassus: Kami Tidak Antikritik!

JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menegaskan, TNI AD tidak antikritik. Namun, ia menegaskan pentingnya kritik berdasarkan data dan fakta lapangan.

Hal itu ia sampaikan merespons sejumlah narasi negatif yang menerpa TNI dalam Film Dokumenter Pesta Babi.

"Kami tidak anti-kritik, tetapi kritik juga dibangun di atas data, keseimbangan, dan fakta lapangan," kata Donny kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).

Jenderal Kopassus ini meminta publik tidak terjebak dalam polemik artistik film dan menekankan pentingnya objektivitas dan keseimbangan informasi dalam film yang dimaksud.

Donny kemudian mengutip salah satu pernyataan Kepala Suku di Papua yang mengungkapkan kinerja TNI selama bertugas di daerahnya.