Profil dan Rekam Jejak Mentereng Aulia Dwi Nasrullah, Jenderal Tempur Kopassus yang Jadi Waka BAIS

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, kembali melakukan mutasi dan rotasi di lingkungan TNI. Salah satunya adalah menunjuk Mayjen Aulia Dwi Nasrullah sebagai Wakil Kepala (Waka) Badan Intelijen Strategis (BAIS) Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggantikan Mayjen Bosco Haryo Yunanto.

Penunjukan tersebut dilakukan bersamaan dengan pelantikan Brigjen Muhammad Nas sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI yang sebelumnya dijabat Mayjen Aulia.

Sebelumnya, Kepala BAIS TNI Letjen Robi Herbawan baru dilantik untuk mengisi kekosongan jabatan setelah ditinggalkan Yudi Abrimantyo.

Profil Aulia Dwi Nasrullah

Aulia Dwi Nasrullah merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1998 dari kecabangan Infanteri Kopassus TNI Angkatan Darat. Saat ini dia menjabat sebagai Waka BAIS TNI. Aulia sudah menjadi jenderal bintang satu alias Brigadir Jenderal di usia yang baru 46 tahun.

Sejak aktif sebagai prajurit TNI, pria kelahiran Gresik 28 Agustus 1977 itu sudah menduduki berbagai jabatan strategis. Dia pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III.

Aulia dilantik sebagai Asops Kaskogabwilhan III oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sejak Senin 18 Desember 2023, menggantikan Brigjen Ari Yulianto yang dipromosi jadi Komandan Satsiber TNI.