Isu Prajurit TNI Datangi Polda Metro Jaya, Kapuspen: Tidak Benar!

JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Muhammad Nas membantah isu yang menyebut personel TNI mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis (9/7/2026).

Isu tersebut mencuat setelah Polri melakukan penggeledahan di 12 lokasi dalam penyidikan tiga kasus dugaan korupsi, yakni pengadaan batu bara di PLN, PT Asabri (Persero), dan PT Krakatau Steel.

"Isu TNI mendatangi PMJ (Polda Metro Jaya) adalah tidak benar," tegas Muhammad Nas saat dikonfirmasi, Kamis (9/7/2026).

Ia juga menjelaskan, mengenai pengamanan TNI terhadap jaksa, termasuk di lingkungan kediaman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu (8/7/2026).