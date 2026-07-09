Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Koper Isi Emas Disita Polisi Usai Geledah Rumah di Bogor, Ini Penampakannya!

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |10:40 WIB
Koper Isi Emas Disita Polisi Usai Geledah Rumah di Bogor, Ini Penampakannya!
Koper Isi Emas Disita Polisi Usai Geledah Rumah di Bogor (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah selesai menggeledah rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat yang diduga terkait 3 kasus korupsi PLN, ASABRI dan Krakatau Steel. Barang bukti hasil sitaan itu sudah dibawa ke Polda Metro Jaya. 

Berdasarkan pantauan Kamis (9/7/2026), barang bukti itu tiba di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada pukul 10.20 WIB. Mobil itu diangkut menggunakan kendraan taktis (rantis) dikawal puluhan anggota Brimob. 

Saat diturunkan, terlihat tulisan 'Koper 2, 25 batang emas 1 kg' dalam koper yang disita polisi. Petugas sampai harus berbarengan mengangkat koper berisi emas batangan itu. 

Tampak juga ada pihak yang diamankan dan digiring masuk ke gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Namun, belum diketahui sosok pihak yang diamankan tersebut. 

Sebelumnya, Polri kembali menyita uang dalam pecahan mata asing dan 74 kilogram batang emas di salah satu rumah di kawasan Bogor, Jawa Barat terkait dengan kasus korupsi tindak pidana pencucian uang (TPPU) hingga suap kasus batu bara hingga Asabri.

“Iya, betul (ditemukan batangan emas),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Korupsi Batu Bara Korupsi Polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/337/3229059//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-Clyj_large.jpg
Jalankan Atensi Presiden Prabowo, Polri Ultimatum Penghalang Pengusutan 3 Kasus Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/337/3229049//polri-cq87_large.jpg
Geledah Rumah di Sentul Terkait 3 Kasus Korupsi, Polisi Sita Hampir Setengah Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/337/3229046//tppu-Wo9y_large.jpg
Menyoroti Kasus Tata Kelola Batu Bara untuk PLTU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/337/3229041//tni-YZ3l_large.jpg
TNI Buka Suara Terkait Pengerahan Pasukan Jaga Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/337/3229039//korupsi-1WsP_large.jpg
Polisi Maraton Geledah 12 Lokasi Terkait Korupsi Batu Bara-Asabri, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/337/3229031//korupsi-ZFez_large.jpg
Fantastis! Polisi Temukan 74 Kg Emas saat Geledah Rumah Mewah di Sentul Terkait Korupsi Batu Bara-Asabri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement