Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jalankan Atensi Presiden Prabowo, Polri Ultimatum Penghalang Pengusutan 3 Kasus Korupsi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |10:36 WIB
Jalankan Atensi Presiden Prabowo, Polri Ultimatum Penghalang Pengusutan 3 Kasus Korupsi
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polri menegaskan pengusutan tiga kasus dugaan korupsi di PLN Batu Bara, ASABRI, dan Krakatau Steel merupakan atensi Presiden Prabowo Subianto.

"Ini merupakan atensi Bapak Presiden. Dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian Kepolisian untuk dilakukan pengungkapan dan proses penyidikan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Kamis (9/7/2026).

Budi mengultimatum seluruh pihak agar tidak mencoba menghalangi atau mengganggu jalannya proses pemberantasan korupsi yang merugikan rakyat Indonesia.

"Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, kami mengimbau kepada seluruh pihak agar sama-sama menghormati proses yang dilakukan oleh pihak Kepolisian," ujarnya.

Budi mengingatkan, terdapat ketentuan pidana yang mengatur pihak-pihak yang mencoba menghalangi proses penyidikan. Karena itu, ia meminta semua pihak menghormati proses penegakan hukum.

"Kami menyampaikan kepada siapa pun yang mencoba menghalang-halangi proses penyidikan, dapat diproses berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Polda Metro Jaya dan Mabes Polri tetap mengacu pada asas profesionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Seluruh tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan," ucap Budi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Korupsi Batu Bara Korupsi Polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/337/3229049//polri-cq87_large.jpg
Geledah Rumah di Sentul Terkait 3 Kasus Korupsi, Polisi Sita Hampir Setengah Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/337/3229046//tppu-Wo9y_large.jpg
Menyoroti Kasus Tata Kelola Batu Bara untuk PLTU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/337/3229041//tni-YZ3l_large.jpg
TNI Buka Suara Terkait Pengerahan Pasukan Jaga Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/337/3229039//korupsi-1WsP_large.jpg
Polisi Maraton Geledah 12 Lokasi Terkait Korupsi Batu Bara-Asabri, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/337/3229031//korupsi-ZFez_large.jpg
Fantastis! Polisi Temukan 74 Kg Emas saat Geledah Rumah Mewah di Sentul Terkait Korupsi Batu Bara-Asabri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/337/3229022//polri-xNfJ_large.jpg
Brankas Isi Uang Rp60 Miliar dari Kafe de’Clan hingga Saksi Tiba di Polda Metro, Dijaga Ketat Brimob Bersenjata!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement