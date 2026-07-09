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Usut Tiga Kasus Korupsi, Pengamanan Mabes Polri Diperketat hingga Rantis Brimob Disiagakan

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |12:21 WIB
Usut Tiga Kasus Korupsi, Pengamanan Mabes Polri Diperketat hingga Rantis Brimob Disiagakan
Rantis Brimob Disiagakan di Mabes Polri (foto: Okezone)
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JAKARTA - Pemandangan tak biasa terlihat di Gedung Mabes Polri. Sejumlah kendaraan taktis (rantis) milik Satuan Brigade Mobile (Brimob) tampak bersiaga di kawasan tersebut.

Berdasarkan pantauan pada Kamis (9/7/2026), pengamanan di Mabes Polri terlihat lebih ketat dibandingkan hari-hari biasa. Kondisi ini terjadi di tengah pengusutan tiga kasus dugaan korupsi, yakni kasus PLN Batu Bara, Asabri, dan Krakatau Steel, yang menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto.

Sebanyak enam unit kendaraan taktis terpantau berada di lokasi. Sekitar pukul 11.25 WIB, kendaraan-kendaraan tersebut mulai bergerak bersama personel lengkap menyusuri Jalan Trunojoyo.

Sementara itu, akses masuk ke Mabes Polri juga dijaga lebih ketat. Selain personel Yanma, pengamanan turut diperkuat oleh personel Provos dan Brimob Polri yang dilengkapi senjata.

Menanggapi keberadaan kendaraan taktis dan peningkatan pengamanan di Mabes Polri, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir menegaskan, bahwa pengamanan yang dilakukan tetap sesuai standar operasional prosedur (SOP).

"Warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan Polri tetap dilayani dengan mudah di Mabes Polri," ujar Johnny saat dikonfirmasi.

 

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