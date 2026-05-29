Kronologi WN Korsel Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Bekasi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |03:04 WIB
WN Korsel tewas di rumahnya (foto: freepik)
JAKARTA - Seorang warga negara asing (WNA) asal Korea Selatan berinisial SBC (60) ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah rumah di Kampung Buaran, Desa Lambangsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Rabu (27/5/2026). Korban diduga menjadi korban pembunuhan.

Kapolsek Tambun Selatan, Kompol Wuriyanti, mengatakan peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh putri korban. Sang anak disebut syok saat menemukan ayahnya sudah tidak bernyawa.

“Kronologisnya, kemarin sore sekitar pukul 15.00 WIB, korban pertama kali ditemukan oleh putrinya dalam kondisi bersimbah darah,” kata Wuriyanti, Kamis (28/5/2026).

Peristiwa itu kemudian dilaporkan oleh anak korban kepada kepala desa setempat dan diteruskan ke pihak kepolisian.

Wuriyanti mengatakan, jenazah korban saat ini masih menjalani proses autopsi untuk kepentingan penyelidikan.

“Kemarin sebelum autopsi, penyidik sudah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Korea dan meminta persetujuan autopsi dari pihak kedutaan maupun keluarga,” ujarnya.

 

Korsel WNA Tewas WNA Dibunuh mayat
