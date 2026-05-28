WN Korsel di Bekasi Tewas Diduga Dibunuh, Kondisi Penuh Luka Benda Tajam

JAKARTA - Seorang warga negara (WN) Korea Selatan berinisial S (66) diduga menjadi korban pembunuhan setelah ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Tambun, Kabupaten Bekasi. Polisi menyebut tubuh korban mengalami banyak luka akibat kekerasan.

"Iya, ada luka akibat benda tumpul dan diduga juga benda tajam," kata Kapolsek Tambun, Kompol Wuryanti kepada wartawan, Kamis (28/5/2026).

Ia menjelaskan, korban ditemukan tewas pada Rabu (27/5) sekitar pukul 15.00 WIB oleh putrinya sendiri.

"Kronologinya, kemarin sore sekitar pukul 15.00 WIB beliau ditemukan oleh putrinya dalam kondisi sudah meninggal dunia," ujarnya.

Wuryanti mengatakan, korban ditemukan seorang diri di dalam rumah. Saat ditemukan, kondisi korban sudah bersimbah darah.

"Betul, sendiri di rumah. Betul, kondisinya bersimbah darah," ucapnya.