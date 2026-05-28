Batita 2 Tahun Tewas Ditusuk di Bekasi, Warga Curigai Orang Terdekat

JAKARTA - Seorang batita berinisial A (2) ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah kontrakan di Jatirangga, Jatisampurna, Kota Bekasi, pada Rabu 27 Mei 2026 malam. Yang mengenaskan, tubuh korban mengalami sejumlah luka tusukan saat ditemukan warga sekitar.

Ketua RT setempat, Taufik Hidayat, menceritakan bahwa pada malam kejadian dirinya mendengar teriakan dari kontrakan tersebut. Ia bersama warga kemudian bergegas mendatangi sumber suara.

"Kami mendengar suara teriakan dan tangisan dari penghuni kontrakan. Kami langsung lari ke lokasi dan melihat kondisinya sudah seperti itu," kata Taufik kepada wartawan, Kamis (28/5/2026).

Setibanya di lokasi, Taufik melihat kondisi A telah bersimbah darah dengan luka tusukan. Warga juga melihat paman korban berinisial G (18) tergeletak penuh darah.

"Tubuh korban ditemukan dengan luka tusuk parah hingga bagian organ dalam keluar. Sementara laki-laki dewasa berinisial G mengalami luka sayatan di bagian leher akibat senjata tajam. Darah di lantai sangat banyak," ujarnya.