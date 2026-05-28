Bayi Dua Tahun di Bekasi Tewas Dibunuh Secara Sadis, Paman Korban Ditemukan Bersimbah Darah

BEKASI - Seorang bayi laki-laki berusia dua tahun, berinisial A ditemukan meninggal dunia dengan luka tusukan, di sebuah kontrakan di Jatirangga, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga mengaku sempat mendengar teriakannya dari rumah kontrakan tersebut.

"Kami mendengar suara teriak dan tangisan dari anak penghuni kontrakan. Kami langsung lari ke lokasi dan melihat kondisinya sudah seperti itu," kata Ketua setempat, Taufik Hidayat, kepada wartawan, Kamis (28/5/2026).

Setelah tiba di kontrakan itu, Taufik melihat kondisi A yang telah bersimbah darah dan luka tusukan. Kondisi korban terlihat mengenaskan akibat luka tusukan tersebut.

"Tubuhnya ditemukan adanya luka tusuk parah pada tubuh korban hingga bagian organ dalam keluar," ucap dia.

Ia menambahkan, tak hanya bayi tersebut yang dilihatnya saat itu, paman dari A yang berinisial G (18) juga ditemukan tergeletak dengan penuh darah. Namun menurutnya, G masih bernafas ketika ditemukan itu.

"Sementara yang laki-laki dewasa, bagian lehernya terlihat tergores senjata tajam. Darah di lantai sangat banyak," katanya.