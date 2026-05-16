Prabowo: Marsinah Dibunuh Secara Keji karena Perjuangkan Kaum Buruh!

NGANJUK- Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur hari ini. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyebut peristiwa Marsinah yang dibunuh keji karena membela buruh pabrik seharusnya tak perlu terjadi.

“Sesungguhnya peristiwa Marsinah yang dibunuh secara keji karena memperjuangkan kaum buruh pabrik suatu perusahaan, sesungguhnya sama sekali tidak perlu terjadi," ujar Prabowo, Sabtu (16/5/2026).

"Karena negara kita, kita dirikan dengan falsafah dasar Pancasila, itu adalah kecemerlangan pendiri bangsa kita, dan itu tertera dalam undang-undang dasar kita dan pembukaannya dan itu adalah konsensus kesepakatan," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengungkapkan kehebatan Pancasila. Menurutnya, Pancasila bisa menyatukan seluruh rakyat, bahkan bisa mengusir penjajah.

“Kita bisa bersatu antara lain karena Pancasila, ratusan suku bangsa yang berbeda-beda bahasanya daerah berbeda-beda, agama berbeda-beda, ras berbeda-beda,"ujarnya.