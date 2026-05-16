Resmikan Museum Marsinah, Prabowo: Museum Buruh Satu-satunya di Dunia!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |09:58 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum dan Rumah Singgah Pahlawan Buruh Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu, (16/5/2026). Prabowo takjub lantaran Museum Marsinah disebut menjadi satu-satunya museum buruh di dunia.

"Kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di Kabupaten Nganjuk, untuk melaksanakan peresmian sebuah museum yang didedikasikan untuk mengingat perjuangan buruh," kata Prabowo dalam sambutannya.

Menurutnya, peresmian ini menjadi peristiwa langka. Apalagi, kata dia, Museum Marsinah menjadi satu-satunya museum buruh di dunia.

"Ini saya kira mungkin peristiwa yang langka. Luar biasa. Mugkin di seluruh dunia baru sekarang ada museum buruh. Tetapi tolong dicek, mungkin pasti ada. Tetapi ini peristiwa langka," ujar Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan, museum ini didirikan sebagai lambang, simbol dan tonggak peringatan untuk memperingati keberanian Marsinah.

"Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang, pejuang muda, pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh," ujar Prabowo.

 

