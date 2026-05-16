Resmikan Museum, Prabowo Cek Kamar hingga Perjalanan Marsinah

JATIM - Presiden Prabowo Subianto tiba di Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur untuk diresmikan hari ini, Sabtu (16/5/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo turut melihat isi dari museum dan rumah singgah Marsinah tersebut.

Dilihat dari Youtube Sekretariat Presiden, Prabowo terlihat mengunjungi sejumlah sisi yang ada di Museum dan Rumah Singgah Marsinah. Terlihat Prabowo didampingi Marsini, kakak kandung Marsinah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.

Kemudian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo. Prabowo mulanya mengunjungi setiap sisi yang ada di museum tersebut.

Prabowo juga melihat kamar dan sepeda tua yang digunakan oleh Marsinah. Presiden juga sempat melihat perjalanan Marsinah.

Adapun Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat.