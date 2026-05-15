Punya Harta Rp2,06 Triliun, Ini Isi Garasi Prabowo

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto, mencantumkan delapan kendaraan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dari jumlah tersebut, kendaraan dengan nilai paling murah tercatat sebesar Rp3,5 juta.

Selain kendaraan keluaran terbaru, Prabowo juga memiliki sejumlah kendaraan klasik, yakni tiga mobil pabrikan asal Inggris, Land Rover. Adapun tiga unit Land Rover tersebut diproduksi pada tahun 1994, 1992, dan 1980 dengan nilai masing-masing Rp50 juta.

Selain itu, Prabowo juga tercatat memiliki Toyota Alphard tahun 2005 senilai Rp400 juta, Honda CR-V tahun 2007 senilai Rp130 juta, Mitsubishi Pajero tahun 2000 senilai Rp175 juta, sepeda motor Suzuki tahun 2002 senilai Rp3,5 juta, serta Toyota Lexus tahun 2002 senilai Rp400 juta.

Kekayaan Prabowo lainnya berupa 10 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan dan Bogor dengan total nilai mencapai Rp323.758.593.500.

Kemudian, harta bergerak lainnya senilai Rp16.464.523.500, surat berharga Rp1.677.239.000.000, serta kas dan setara kas sebesar Rp48.044.251.191.

Dalam laporan kekayaan tersebut, Prabowo tercatat tidak memiliki utang. Dengan demikian, total kekayaan Prabowo yang tercantum dalam LHKPN mencapai Rp2.066.764.868.191.

(Awaludin)

