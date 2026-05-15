HOME NEWS NASIONAL

Seskab Teddy Laporkan Kekayaan Rp20,1 Miliar, Tanpa Utang

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |13:03 WIB
Seskab Teddy Laporkan Kekayaan Rp20,1 Miliar, Tanpa Utang
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (foto: Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya memiliki kekayaan mencapai Rp20,1 miliar atau tepatnya Rp20.116.632.669.

Jumlah tersebut berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkannya pada 30 Maret 2026 untuk periodik 2025.

Kekayaan Teddy meningkat dibandingkan LHKPN sebelumnya, yakni sebesar Rp15.380.000.000.

Teddy mencantumkan lima bidang tanah, dan bangunan yang tersebar di Bekasi, Minahasa, dan Sragen dengan total nilai Rp9.045.000.000.

Ia juga melaporkan sejumlah kendaraan, yakni Toyota Jeep LC HDTP 2014 senilai Rp765 juta, Toyota Fortuner 2015 Rp310 juta, dan Honda CR-V 2010 Rp135 juta. Tiga kendaraan berstatus hasil sendiri itu memiliki total nilai Rp1.210.000.000.

Selain itu, Teddy memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp7.712.100.000, serta kas dan setara kas sebesar Rp2.149.532.669. Dalam laporan tersebut juga tidak tercatat utang. Dengan demikian, total kekayaan Teddy mencapai Rp20.116.632.669.

(Awaludin)

