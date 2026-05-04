Tanggapi Polemik Pernyataan Amien Rais, Amos Simanjuntak Dorong Politik Berbasis Gagasan

JAKARTA - Polemik yang muncul akibat pernyataan Amien Rais terhadap Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendapat tanggapan dari Ketua Bidang Media, Digital, dan Komunikasi Publik Partai Perindo, Amos Simanjuntak. Ia menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan etika komunikasi politik yang sehat.

Amos Simanjuntak, menyebut pernyataan tersebut cenderung bersifat argumentum ad hominem, yakni menyerang pribadi, bukan substansi kebijakan. “Pernyataan tersebut lebih mengarah pada serangan personal, bukan pada gagasan atau kebijakan. Hal seperti ini seharusnya tidak menjadi praktik dalam ruang politik,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

"Saya meyakini narasi yang berkembang berpotensi mengarah pada fitnah, pembunuhan karakter, serta ujaran kebencian yang tidak semestinya disampaikan di ruang publik," imbuh Amos.

Sebagai bagian dari Partai Perindo yang merupakan pendukung Presiden Prabowo, Amos menegaskan pentingnya menjaga ruang politik tetap sehat dan berorientasi pada solusi. Menurut dia, perbedaan pandangan dalam politik merupakan hal yang wajar, tetapi perlu disampaikan melalui cara yang konstruktif dan tidak memicu perpecahan.

“Kami berharap ruang diskusi politik diisi dengan gagasan yang solutif dan mampu membantu menyelesaikan persoalan bangsa, bukan justru memperuncing perbedaan,” katanya.