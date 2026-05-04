Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tanggapi Polemik Pernyataan Amien Rais, Amos Simanjuntak Dorong Politik Berbasis Gagasan

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |19:10 WIB
Tanggapi Polemik Pernyataan Amien Rais, Amos Simanjuntak Dorong Politik Berbasis Gagasan
Ketua Bidang Media, Digital, dan Komunikasi Publik Partai Perindo, Amos Simanjuntak (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polemik yang muncul akibat pernyataan Amien Rais terhadap Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendapat tanggapan dari Ketua Bidang Media, Digital, dan Komunikasi Publik Partai Perindo, Amos Simanjuntak. Ia menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan etika komunikasi politik yang sehat.

Amos Simanjuntak, menyebut pernyataan tersebut cenderung bersifat argumentum ad hominem, yakni menyerang pribadi, bukan substansi kebijakan.  “Pernyataan tersebut lebih mengarah pada serangan personal, bukan pada gagasan atau kebijakan. Hal seperti ini seharusnya tidak menjadi praktik dalam ruang politik,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

“Pernyataan tersebut lebih mengarah pada serangan personal, bukan pada gagasan atau kebijakan. Hal seperti ini seharusnya tidak menjadi praktik dalam ruang politik. Saya meyakini narasi yang berkembang berpotensi mengarah pada fitnah, pembunuhan karakter, serta ujaran kebencian yang tidak semestinya disampaikan di ruang publik,” imbuh Amos.

Sebagai bagian dari Partai Perindo yang merupakan pendukung Presiden Prabowo, Amos menegaskan pentingnya menjaga ruang politik tetap sehat dan berorientasi pada solusi. Menurut dia, perbedaan pandangan dalam politik merupakan hal yang wajar, tetapi perlu disampaikan melalui cara yang konstruktif dan tidak memicu perpecahan.

“Kami berharap ruang diskusi politik diisi dengan gagasan yang solutif dan mampu membantu menyelesaikan persoalan bangsa, bukan justru memperuncing perbedaan,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/340/3216316/perindo-ljEQ_large.jpg
Perindo Barito Selatan Salurkan Sembako untuk Pekerja Rentan, Tekan Beban Ekonomi Harian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/337/3215561/perindo-JgWD_large.jpg
Perindo Dorong Evaluasi Menyeluruh Sistem Transportasi Usai Kecelakaan Kereta Api di Bekasi Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/338/3214854/perindo-86Wu_large.jpg
Perindo DKI Soroti Kesenjangan Transportasi Publik di Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/338/3214843/perindo-6mjU_large.jpg
Matangkan Struktur, Perindo Jaktim Optimistis Lolos Verifikasi 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/337/3214821/perindo-TQFf_large.jpg
Dilantik Jadi Ketua DPW Perindo Jabar, Rifqi Ali Mubarok Siap Perkuat Basis Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/340/3214811/perindo-JaO1_large.jpg
Sekjen Perindo: Jawa Barat Jadi Prioritas Utama Menuju Pemilu 2029
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement