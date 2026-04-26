Matangkan Struktur, Perindo Jaktim Optimistis Lolos Verifikasi 2027

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |20:56 WIB
Partai Perindo (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Jakarta Timur menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Pulogadung, Jakarta Timur, Minggu (26/4/2026), sebagai bagian dari persiapan menghadapi verifikasi faktual partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diperkirakan berlangsung pada 2027 mendatang.

Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur Fajar Agusta mengatakan Rakorda diikuti perwakilan dari 10 kecamatan di wilayah tersebut. Ia menyebut kegiatan ini juga menjadi forum evaluasi program kerja selama setahun terakhir sekaligus persiapan menuju verifikasi partai pada 2027.

“Alhamdulillah kita berhasil mengumpulkan 10 kecamatan. Tujuannya salah satunya kita ingin melaporkan kegiatan-kegiatan kita selama setahun kemarin, selama kita mulai menjabat dari bulan April sampai per hari ini apa saja yang sudah kita lakukan,” ujarnya.

Ia menambahkan, setelah Rakorda pihaknya akan melanjutkan dengan rapat koordinasi kecamatan guna memastikan struktur organisasi di tingkat bawah rampung. Dengan demikian, Perindo di Jakarta Timur diharapkan siap mengikuti proses pendaftaran dan verifikasi oleh KPU.

“Ya, setelah rapat koordinasi daerah ini kita ada namanya rapat koordinasi kecamatan. Nanti insyaallah karena kita memiliki 10 kecamatan, kita akan memastikan juga bahwa struktur di kecamatan pun mulai rampung supaya kita bisa rapi dan diterima oleh KPU untuk mendaftarkan Partai Perindo pada 2027 nanti,” katanya.

Plt Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta Manik Marganamahendra, mengatakan Rakorda tersebut menjadi langkah untuk memperkuat internal organisasi sekaligus membahas isu-isu publik di Jakarta. Ia menyebut persoalan banjir dan penanggulangan sampah menjadi perhatian yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

“Sekaligus juga sebenarnya memperkuat internal organisasi dan juga membahas masalah-masalah publik di Jakarta yang kira-kira harus diambil langkah konkret oleh Partai Perindo,” ujarnya.

