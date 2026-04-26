Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dilantik Jadi Ketua DPW Perindo Jabar, Rifqi Ali Mubarok Siap Perkuat Basis Partai

Dwinarto , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |18:08 WIB
Dilantik Jadi Ketua DPW Perindo Jabar, Rifqi Ali Mubarok Siap Perkuat Basis Partai
Rifqi Ali Mubarok dilantik jadi Ketua DPW Perindo Jabar (Foto: Dwinarto/Okezone)
A
A
A

BANDUNG – Rifqi Ali Mubarok dilantik sebagai Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat. Pelantikan dilakukan DPP Partai Perindo di salah satu hotel di Bandung, Minggu (26/4/2026).

Pelantikan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan struktur organisasi partai.

Usai dilantik, Rifqi menegaskan komitmennya untuk melakukan konsolidasi secara menyeluruh. Ia menyasar seluruh wilayah di Jawa Barat.

Ia menyebut langkah awal yang akan dilakukan adalah memperkuat kepengurusan hingga ke 27 kabupaten dan kota. Hal ini dinilai penting untuk memperluas basis dukungan partai.

“Fokus kami adalah menghadirkan kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat. Program yang dijalankan harus menyentuh kebutuhan rakyat,” kata Rifqi.

Rifqi optimistis bahwa dengan konsolidasi yang kuat, Jawa Barat dapat menjadi basis penting kemenangan Partai Perindo. Pendekatan berbasis ekonomi kerakyatan juga akan menjadi prioritas menuju Pemilu 2029.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/340/3214811/perindo-JaO1_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/337/3214782/perindo-cojA_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213783/perindo-CzBb_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/337/3213115/perindo-vsne_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199589/partai_perindo-pBXO_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/340/3195857/perindo-ncEP_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement