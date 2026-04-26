Dilantik Jadi Ketua DPW Perindo Jabar, Rifqi Ali Mubarok Siap Perkuat Basis Partai

BANDUNG – Rifqi Ali Mubarok dilantik sebagai Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat. Pelantikan dilakukan DPP Partai Perindo di salah satu hotel di Bandung, Minggu (26/4/2026).

Pelantikan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan struktur organisasi partai.

Usai dilantik, Rifqi menegaskan komitmennya untuk melakukan konsolidasi secara menyeluruh. Ia menyasar seluruh wilayah di Jawa Barat.

Ia menyebut langkah awal yang akan dilakukan adalah memperkuat kepengurusan hingga ke 27 kabupaten dan kota. Hal ini dinilai penting untuk memperluas basis dukungan partai.

“Fokus kami adalah menghadirkan kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat. Program yang dijalankan harus menyentuh kebutuhan rakyat,” kata Rifqi.

Rifqi optimistis bahwa dengan konsolidasi yang kuat, Jawa Barat dapat menjadi basis penting kemenangan Partai Perindo. Pendekatan berbasis ekonomi kerakyatan juga akan menjadi prioritas menuju Pemilu 2029.

(Arief Setyadi )

