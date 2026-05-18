Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bidik Basis Santri Jawa Timur, Perindo Resmi Lantik Cak Jaz sebagai Ketua DPW

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |08:51 WIB
Bidik Basis Santri Jawa Timur, Perindo Resmi Lantik Cak Jaz sebagai Ketua DPW
Partai Perindo resmi lantik Cak Jaz sebagai Ketua DPW (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

SURABAYA - Partai Perindo memperkuat pendekatan politik berbasis santri melalui pelantikan Ketua dan Pengurus DPW Partai Perindo Jawa Timur, Minggu 17 Mei 2026. Ahmad Zazuli atau Cak Jaz resmi dilantik sebagai Ketua DPW dalam agenda yang dihadiri tokoh agama nasional dan pimpinan partai.

Langkah itu menjadi strategis karena Jawa Timur merupakan salah satu pusat utama pendidikan pesantren di Indonesia. Data Kementerian Agama per 4 Oktober 2025 mencatat Jawa Timur memiliki 297.506 santri, tertinggi secara nasional. Provinsi ini juga memiliki 7.347 pondok pesantren. 

Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekjen DPP Partai Perindo H. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A., serta KH. Marzuqi Mustamar, M.Ag. Kehadiran tokoh pesantren itu mempertegas langkah Perindo untuk membangun kedekatan dengan kalangan santri dan masyarakat akar rumput.

Dalam sambutannya, Said Aqil menegaskan partai politik harus hadir memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, perjuangan politik tidak memiliki arti jika tidak berpihak kepada rakyat kecil.

“Saya meyakini perjuangan Partai Perindo yang dipelopori Pak Hary Tanoesoedibjo memiliki semangat kuat untuk mengurangi kemiskinan dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Sebab, tidak ada arti sebuah partai politik jika tidak hadir dan peduli terhadap kehidupan rakyat kecil,” ujar Said Aqil.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/337/3216369/perindo-YSTp_large.jpg
Tanggapi Polemik Pernyataan Amien Rais, Amos Simanjuntak Dorong Politik Berbasis Gagasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/340/3216316/perindo-ljEQ_large.jpg
Perindo Barito Selatan Salurkan Sembako untuk Pekerja Rentan, Tekan Beban Ekonomi Harian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/337/3215561/perindo-JgWD_large.jpg
Perindo Dorong Evaluasi Menyeluruh Sistem Transportasi Usai Kecelakaan Kereta Api di Bekasi Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/338/3214854/perindo-86Wu_large.jpg
Perindo DKI Soroti Kesenjangan Transportasi Publik di Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/338/3214843/perindo-6mjU_large.jpg
Matangkan Struktur, Perindo Jaktim Optimistis Lolos Verifikasi 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/337/3214821/perindo-TQFf_large.jpg
Dilantik Jadi Ketua DPW Perindo Jabar, Rifqi Ali Mubarok Siap Perkuat Basis Partai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement