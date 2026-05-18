Bidik Basis Santri Jawa Timur, Perindo Resmi Lantik Cak Jaz sebagai Ketua DPW

SURABAYA - Partai Perindo memperkuat pendekatan politik berbasis santri melalui pelantikan Ketua dan Pengurus DPW Partai Perindo Jawa Timur, Minggu 17 Mei 2026. Ahmad Zazuli atau Cak Jaz resmi dilantik sebagai Ketua DPW dalam agenda yang dihadiri tokoh agama nasional dan pimpinan partai.

Langkah itu menjadi strategis karena Jawa Timur merupakan salah satu pusat utama pendidikan pesantren di Indonesia. Data Kementerian Agama per 4 Oktober 2025 mencatat Jawa Timur memiliki 297.506 santri, tertinggi secara nasional. Provinsi ini juga memiliki 7.347 pondok pesantren.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekjen DPP Partai Perindo H. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A., serta KH. Marzuqi Mustamar, M.Ag. Kehadiran tokoh pesantren itu mempertegas langkah Perindo untuk membangun kedekatan dengan kalangan santri dan masyarakat akar rumput.

Dalam sambutannya, Said Aqil menegaskan partai politik harus hadir memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, perjuangan politik tidak memiliki arti jika tidak berpihak kepada rakyat kecil.

“Saya meyakini perjuangan Partai Perindo yang dipelopori Pak Hary Tanoesoedibjo memiliki semangat kuat untuk mengurangi kemiskinan dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Sebab, tidak ada arti sebuah partai politik jika tidak hadir dan peduli terhadap kehidupan rakyat kecil,” ujar Said Aqil.