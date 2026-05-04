Perindo Barito Selatan Salurkan Sembako untuk Pekerja Rentan, Tekan Beban Ekonomi Harian

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |15:18 WIB
Partai Perindo Barito Selatan salurkan sembako untuk pekerja rentan (Foto: Dok)
BARITO SELATAN – Tekanan ekonomi yang dirasakan pekerja sektor informal masih menjadi tantangan di berbagai daerah, terutama bagi kelompok yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas harian tanpa kepastian. Ketidakstabilan pendapatan membuat pekerja rentan terhadap gejolak harga dan kebutuhan dasar.

Kondisi tersebut mendorong perlunya intervensi langsung yang menyasar kebutuhan paling mendasar masyarakat. Upaya ini dilakukan DPD Partai Perindo Barito Selatan dengan menyalurkan bantuan sembako kepada pekerja informal di Kelurahan Buntok Kota, pekan lalu.

Bantuan Langsung untuk Pekerja Informal

Penyaluran bantuan difokuskan kepada petugas parkir, tukang ojek, dan penarik becak yang bergantung pada penghasilan harian. Kegiatan dipusatkan di kawasan Plaza Beringin Buntok serta sejumlah titik aktivitas warga.

Ketua DPD Partai Perindo Barito Selatan, Mastini Rawidan Lidim, menyatakan bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat.

“Semoga bakti sosial ini sedikit meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama mereka yang setiap hari bekerja keras di lapangan,” ujar Mastini.

Ia menilai aksi sosial perlu menjadi bagian dari pendekatan nyata dalam merespons kondisi masyarakat, tidak hanya berhenti pada penyampaian aspirasi.

