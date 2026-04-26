Sekjen Perindo: Jawa Barat Jadi Prioritas Utama Menuju Pemilu 2029

BANDUNG – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menegaskan Jawa Barat menjadi wilayah prioritas utama dalam strategi politik partai. Hal ini disampaikan sebagai langkah awal menghadapi Pemilu 2029.

Penegasan tersebut disampaikan saat DPP Partai Perindo melantik jajaran pengurus DPW Partai Perindo Jawa Barat. Kegiatan ini digelar di salah satu hotel di Bandung, Minggu (26/4/2026).

Dalam kesempatan itu, Ferry secara langsung melantik Rifqi Ali Mubarok sebagai Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat. Pelantikan juga diikuti jajaran kepengurusan lainnya.

Menurut Ferry, Jawa Barat memiliki posisi strategis karena merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Kondisi ini menjadikan Jawa Barat sangat menentukan dalam peta kemenangan nasional.

“Jawa Barat adalah wilayah prioritas utama kami. Konsolidasi organisasi harus berjalan hingga ke tingkat daerah agar basis dukungan semakin kuat,” ujar Ferry.

Ia menambahkan, pelantikan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat struktur partai. Selain itu, langkah ini juga bertujuan memperluas basis dukungan masyarakat menuju Pemilu 2029.

(Arief Setyadi )

