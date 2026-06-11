TNI: Isu Pesawat Bawa Mama Sinta ke Jakarta Tidak Benar!

PAPUA - Pangdam XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia menegaskan, terkait informasi yang berkembang di publik soal penculikan Yasinta Moiwend alias Mama Sinta tidak sesuai dengan fakta.

TNI juga tidak pernah melakukan pemaksaan maupun penculikan untuk membawa Mama Yasinta ke Jakarta dengan pesawat.

Frits membantah berbagai spekulasi yang menyebut adanya keterlibatan aparat, termasuk penggunaan pesawat tertentu dalam proses pemindahan. Ia menilai narasi tersebut tidak berdasar dan perlu diluruskan.

“Isu dibawa dengan pesawat tertentu itu tidak benar. Itu spekulasi yang tidak sesuai fakta,” tegas Mayjen Frits, Kamis (11/6/2026).

Dia menambahkan, hingga saat ini tidak ada laporan dari jajaran TNI di lapangan terkait tindakan di luar prosedur terhadap warga sipil, termasuk dalam kasus Mama Yasinta.

Menurutnya berkembangnya isu ini tidak lepas dari kurangnya konfirmasi langsung kepada pihak terkait, sehingga memunculkan asumsi yang berpotensi menyesatkan publik.

"Kalau tidak ada yang bertanya langsung atau mengonfirmasi, lalu muncul asumsi seolah-olah TNI terlibat, ini yang harus diluruskan,” ujarnya.