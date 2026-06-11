Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

TNI: Isu Pesawat Bawa Mama Sinta ke Jakarta Tidak Benar!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |21:07 WIB
TNI: Isu Pesawat Bawa Mama Sinta ke Jakarta Tidak Benar!
Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia 
A
A
A

PAPUA - Pangdam XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia menegaskan, terkait informasi yang berkembang di publik soal penculikan Yasinta Moiwend alias Mama Sinta tidak sesuai dengan fakta.

TNI juga tidak pernah melakukan pemaksaan maupun penculikan untuk membawa Mama Yasinta ke Jakarta dengan pesawat.

Frits membantah berbagai spekulasi yang menyebut adanya keterlibatan aparat, termasuk penggunaan pesawat tertentu dalam proses pemindahan. Ia menilai narasi tersebut tidak berdasar dan perlu diluruskan.

“Isu dibawa dengan pesawat tertentu itu tidak benar. Itu spekulasi yang tidak sesuai fakta,” tegas Mayjen Frits, Kamis (11/6/2026).

Dia menambahkan, hingga saat ini tidak ada laporan dari jajaran TNI di lapangan terkait tindakan di luar prosedur terhadap warga sipil, termasuk dalam kasus Mama Yasinta.

Menurutnya berkembangnya isu ini tidak lepas dari kurangnya konfirmasi langsung kepada pihak terkait, sehingga memunculkan asumsi yang berpotensi menyesatkan publik.

"Kalau tidak ada yang bertanya langsung atau mengonfirmasi, lalu muncul asumsi seolah-olah TNI terlibat, ini yang harus diluruskan,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Film Pesta Babi Mama Sinta tni
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/337/3223920//tni-KHjf_large.jpg
TNI Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Kapuspen: Perkuat Semangat Kebangsaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/340/3223919//tni-Y1On_large.jpg
Heboh Isu Penculikan Mama Sinta, Pangdam Mandala Trikora: Tidak Ada Anggota TNI Terlibat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/340/3223820//pemerintah-a3Ik_large.jpg
Heboh Film Pesta Babi, Gubernur Apolo: Pembangunan di Papua Selatan Tak Boleh Berhenti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223787//kasad_jenderal_tni_maruli_simanjuntak-6viR_large.jpg
Tegaskan TNI Tak Ambil Alih Tugas Kementerian, KASAD: Bantu Pekerjaan di Wilayah 3T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223774//kasad_jenderal_tni_maruli_simanjuntak-t1D2_large.jpg
Tanggapi Isu TNI Gusur SD untuk Kopdes di Ende, Ini Kata Kasad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223740//tni-q4Wh_large.jpg
Breaking News! 4 Anggota TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus Divonis 1,5-3 Tahun Penjara, Dua Dipecat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement