Polemik Film Pesta Babi, Pengamat Soroti 3 Modus Propaganda Disintegrasi

JAKARTA - Film Pesta Babi menjadi sorotan publik lantaran menuai kontroversi. Di tengah kontroversi itu, muncul anggapan terdapat indikasi kuat ada upaya menunggangi film sebagai medium untuk menyebarkan narasi yang mengarah pada disintegrasi Papua dari Indonesia.

Menurut pengamat politik Rico Marbun, ada tiga modus propaganda yang dapat dicermati dalam film tersebut. Ia menilai pesan yang disampaikan sudah melampaui batas kritik sosial dan mulai mengarah pada pembentukan opini tertentu terkait hubungan Papua dengan Indonesia.

"Kehadiran film ini bukan lagi hanya menjadi kritik sosial. Ada pola komunikasi yang mengarah pada pembentukan narasi pemisahan Papua dari Indonesia," ujar Rico yang juga alumnus Rajaratnam School of International Studies (RSIS), dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).

Rico mengungkapkan, modus pertama terlihat dari penggunaan istilah, simbol, maupun visual yang secara konsisten memisahkan Papua dan Indonesia sebagai dua entitas yang berbeda. Modus kedua, film tersebut dinilai membangun narasi yang menolak dialog sekaligus menihilkan berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam pembangunan Papua.

"Apa pun yang dilakukan pemerintah dianggap salah. Ini bisa dikatakan upaya membangun ketidakpercayaan total terhadap negara," ujarnya.