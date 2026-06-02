Besarkan Perindo Jatim, Ahmad Zazuli Ingin Dikenang sebagai Pejuang UMKM

SURABAYA - Jalan politik setiap orang lahir dari pengalaman yang berbeda. Bagi Ahmad Zazuli, perjalanan itu tidak bermula dari ruang kekuasaan, melainkan dari kehidupan pesantren, organisasi keagamaan hingga dinamika gerakan mahasiswa yang membentuk cara pandangnya tentang masyarakat kecil.

Di usia 37 tahun, pria yang akrab disapa Cak Jaz itu kini dipercaya memimpin DPW Partai Perindo Jawa Timur (Jatim). Pelantikannya berlangsung Minggu, 17 Mei 2026, menandai babak baru perjalanan seorang aktivis muda Nahdliyin yang selama ini lebih akrab dengan dunia organisasi, advokasi sosial dan penguatan ekonomi rakyat.

Bagi Cak Jaz, politik bukan semata perebutan jabatan, melainkan ruang perjuangan untuk memastikan suara masyarakat kecil mendapat tempat.

“Latar belakang saya memang dari pesantren, organisasi NU dan aktivis pergerakan. Dari situ saya merasa harus ikut berperan dalam politik untuk mengawal aspirasi masyarakat kecil,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).

Jejak organisasinya tumbuh sejak muda. Di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), dia aktif dari level desa melalui Ikatan Pelajar NU hingga terlibat pada level nasional di Jakarta. Pengalaman itu mempertemukannya dengan kehidupan masyarakat akar rumput sekaligus membentuk kedekatan dengan kultur pesantren yang kuat di Jatim.

Saat menempuh pendidikan tinggi di Surabaya, Cak Jaz juga tak asing dengan dunia aktivisme mahasiswa. Aksi turun ke jalan, forum diskusi, hingga dinamika organisasi menjadi bagian dari proses yang mengasah sensitivitas sosial dan kemampuan memimpin.