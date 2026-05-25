Perkuat Struktur Internal, Perindo Bali Yakin Lolos Verifikasi di Pemilu 2029

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |09:39 WIB
Perindo Bali yakin lolos verifikasi di Pemilu 2029 (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
BALI - Jajaran pengurus DPW dan DPD Partai Perindo se-Bali menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi internal guna menghadapi verifikasi partai politik menuju Pemilu 2029.

Ketua DPW Partai Perindo Bali, I Ketut Putra Ismaya Jaya menegaskan jajaran internal Partai Perindo se-Bali solid sehingga dapat bersinergi untuk lolos verifikasi.

“Kami dalam hal verifikasi hari ini rapat, menyatakan diri sangat solid dan sangat kuat. Kebetulan saya sendiri sudah berpengalaman dalam verifikasi dan saya punya tim, Pak Sekwi itu mantan orang KPU. Sehingga, kita bisa sinergikan untuk lolos verifikasi, dan saya yakin Bali akan lolos,” kata dia, Minggu (24/5/2026).

Untuk memperkuat basis suara, DPW Perindo Bali akan turun langsung menjangkau masyarakat. Pihaknya, lanjut dia, juga menyiapkan sejumlah kegiatan untuk memperkenalkan Perindo kepada masyarakat di Bali.

“Untuk memperkuat basis suara, kita akan sering turun, blusukan ke masyarakat dan menggelar kegiatan-kegiatan khususnya di masyarakat yang ada di Bali. Sehingga, kita semakin dikenal dan Perindo semakin diterima di tanah Bali,” ujar dia.

