HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perindo DKI Soroti Kesenjangan Transportasi Publik di Jaktim

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |22:16 WIB
Plt Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta Manik Marganamahendra (Foto: Yuwantoro W/Okezone)
JAKARTA — Partai Perindo menyoroti masih adanya kesenjangan akses transportasi publik di wilayah Jakarta Timur dibandingkan daerah lain di DKI Jakarta. Hal ini mencuat dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Perindo Jakarta Timur yang digelar di Pulogadung, Jakarta Timur, Minggu (26/4/2026).

Plt Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta Manik Marganamahendra, mengatakan persoalan transportasi juga menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Ia menilai akses layanan seperti KRL, Transjakarta, dan MikroTrans di Jakarta Timur belum optimal dibandingkan wilayah lain.

“Di mana akses terhadap KRL, akses terhadap Transjakarta, MikroTrans itu memang mungkin ada, tapi belum seoptimal yang ada di wilayah Jakarta-Jakarta lainnya begitu,” ujarnya di sela Rakorda.

Ia menambahkan, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar pembangunan transportasi lebih merata. Menurutnya, Jakarta Timur perlu diprioritaskan agar masyarakat mendapatkan akses layanan yang lebih baik.

“Jadi kami harap Jakarta Timur itu juga bisa diprioritaskan oleh Pemprov menjadi bagian yang juga tentunya banyak pembangunan-pembangunan yang bisa memberikan bantuan buat masyarakat bisa lebih baik,” lanjutnya.

