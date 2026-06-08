Dari Dunia Usaha ke Politik, Jejak Pengabdian Yulius Aho untuk Kalbar

PONTIANAK - Nama Yulius Aho tumbuh bersama perjalanan panjang kerja keras, pengabdian dan kepedulian terhadap sesama. Di dunia usaha, dia dikenal sebagai pengusaha yang membangun karier dari bawah. Di tengah masyarakat, dia hadir sebagai sosok yang peduli dan aktif membantu sesama membantu tanpa banyak bicara. Sementara di lingkungan adat, olahraga dan politik, dia dipercaya memimpin berbagai organisasi untuk ikut mendorong kemajuan Kalimantan Barat (Kalbar).

Baginya, kepemimpinan bukan sekadar soal jabatan atau kedudukan. Seorang pemimpin harus hadir ketika masyarakat membutuhkan, mendengar aspirasi mereka, serta mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang dihadapi.

“Pemimpin itu harus sering turun ke lapangan. Harus menyerap semua aspirasi masyarakat,” ungkap Yulius Aho, Senin (8/6/2026).

Merintis Karier dari Dunia Usaha

Pria kelahiran 12 Maret 1979 ini merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak. Sebelum dikenal luas sebagai tokoh masyarakat dan politisi, dia lebih dulu menapaki dunia usaha, khususnya di sektor pertambangan. “Background saya murni wiraswasta, baik di Kalbar, Kalteng, Kalsel hingga Jakarta,” katanya.