Perindo Sultra Respons Tingginya Harga Sembako, Gelar Gerakan Pangan Murah di Kendari

KENDARI - Tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok mendorong Partai Perindo Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Gerakan Pangan Murah di Pelataran Tugu Ex-MTQ Kendari, Selasa, 30 Juni 2026 mendatang. Berbagai bahan pokok akan dijual di bawah harga pasaran untuk membantu meringankan beban warga.

Program yang dimulai pukul 09.00 WITA ini menyediakan beras Rp52.000 per 5 kilogram, telur ayam Rp42.000 per rak, minyak goreng Rp15.500 per liter, dan gula pasir Rp11.500 per kilogram.

Ketua DPW Partai Perindo Sultra Ferry Irawan mengatakan, program tersebut merupakan salah satu upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di tengah tekanan harga yang masih dirasakan warga.

"Gerakan Pangan Murah ini bentuk kepedulian Partai Perindo terhadap masyarakat yang saat ini menghadapi tekanan harga sejumlah kebutuhan pokok. Kami ingin membantu meringankan beban masyarakat," katanya, Jumat (26/6/2026).

Ia menegaskan, kehadiran partai harus diwujudkan melalui program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya saat momentum politik. "Kehadiran partai harus benar-benar dirasakan manfaatnya, bukan hanya saat momentum politik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari,” tutur Ferry.