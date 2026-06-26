Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Perindo Sultra Respons Tingginya Harga Sembako, Gelar Gerakan Pangan Murah di Kendari

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |18:59 WIB
Perindo Sultra Respons Tingginya Harga Sembako, Gelar Gerakan Pangan Murah di Kendari
Partai Perindo Sultra gelar gerakan pangan murah di Kendari (Foto: Dok)
A
A
A

KENDARI - Tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok mendorong Partai Perindo Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Gerakan Pangan Murah di Pelataran Tugu Ex-MTQ Kendari, Selasa, 30 Juni 2026 mendatang. Berbagai bahan pokok akan dijual di bawah harga pasaran untuk membantu meringankan beban warga.

Program yang dimulai pukul 09.00 WITA ini menyediakan beras Rp52.000 per 5 kilogram, telur ayam Rp42.000 per rak, minyak goreng Rp15.500 per liter, dan gula pasir Rp11.500 per kilogram.

Ketua DPW Partai Perindo Sultra Ferry Irawan mengatakan, program tersebut merupakan salah satu upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di tengah tekanan harga yang masih dirasakan warga.

"Gerakan Pangan Murah ini bentuk kepedulian Partai Perindo terhadap masyarakat yang saat ini menghadapi tekanan harga sejumlah kebutuhan pokok. Kami ingin membantu meringankan beban masyarakat," katanya, Jumat (26/6/2026).

Ia menegaskan, kehadiran partai harus diwujudkan melalui program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya saat momentum politik. "Kehadiran partai harus benar-benar dirasakan manfaatnya, bukan hanya saat momentum politik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari,” tutur Ferry.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/337/3226240/perindo-wqCD_large.jpg
Partai Perindo Soroti Arah Pembangunan Jakarta Jelang Usia 500 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/340/3225606/partai_perindo-Aq6N_large.jpg
Bidik Penguatan Basis Distrik, Wakil Bupati Yan Kiraklak Resmi Pimpin DPD Partai Perindo Yalimo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/340/3224228/ojol-fBeq_large.jpg
Driver Ojol Apresiasi Program BBM Gratis Perindo Sultra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/340/3224223/partai_perindo-7t5w_large.jpg
Perindo Sultra Bagikan 500 Kupon BBM Gratis untuk Ojol dan Warga Kendari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223285/perindo-A3pF_large.jpg
Dari Dunia Usaha ke Politik, Jejak Pengabdian Yulius Aho untuk Kalbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/337/3223126/perindo-mUxq_large.jpg
Partai Perindo Minta Presiden Prabowo Perkuat Demokrasi melalui Revisi UU Pemilu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement