Emak-Emak Kian Banyak Bergabung, Perindo Kota Palu Perkuat Struktur hingga Akar Rumput

PALU – DPD Partai Perindo Kota Palu menyatakan dukungan masyarakat terus bertambah menjelang penguatan struktur organisasi hingga tingkat akar rumput. Dalam beberapa waktu terakhir, semakin banyak kelompok ibu-ibu atau emak-emak yang menyatakan bergabung dan siap menjadi bagian dari perjuangan Partai Perindo menghadapi agenda politik ke depan.

Ketua DPD Partai Perindo Kota Palu, Marselinus, mengatakan antusiasme kalangan perempuan, khususnya emak-emak, menjadi salah satu energi baru bagi partainya. Menurut dia, dukungan tersebut tidak hanya sebatas simpati, tetapi diwujudkan melalui pernyataan sikap untuk bergabung dan ikut berjuang bersama Partai Perindo.

"Ke depan akan semakin banyak tim dari kalangan ibu-ibu. Mereka telah menyatakan komitmennya untuk bergabung dengan Partai Perindo dan siap berjuang bersama untuk meraih kemenangan pada agenda politik mendatang," kata Marselinus dalam keterangannya, Sabtu (4/6/2026).

Seiring bertambahnya dukungan masyarakat, DPD Partai Perindo Kota Palu juga terus memperkuat konsolidasi organisasi. Pada hari ini, pengurus menggelar pertemuan struktur untuk wilayah Kecamatan Palu Barat dan Ulujadi sebagai bagian dari penguatan mesin partai di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Marselinus menyebutkan, struktur organisasi Partai Perindo di Kota Palu kini telah terbentuk secara lengkap, mulai dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga Dewan Pimpinan Ranting (DPRT). Kelengkapan struktur tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memperluas jangkauan pelayanan politik kepada masyarakat sekaligus memperkuat konsolidasi internal.

Dengan struktur organisasi yang telah lengkap dan dukungan masyarakat yang terus bertambah, khususnya dari kalangan emak-emak, DPD Partai Perindo Kota Palu menyatakan siap menghadapi tahapan verifikasi faktual yang akan datang.

"Kami optimistis menghadapi verifikasi faktual karena seluruh struktur organisasi di Kota Palu telah terbentuk. Konsolidasi juga terus kami lakukan agar Partai Perindo semakin solid dan semakin dekat dengan masyarakat. Target kami, seluruh daerah pemilihan di Kota Palu dapat meraih masing-masing satu kursi DPRD," pungkas Marselinus.

(Arief Setyadi )

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