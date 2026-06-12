Perindo Sultra Bagikan 500 Kupon BBM Gratis untuk Ojol dan Warga Kendari

Partai Perindo Sultra bagikan 500 kupon BBM gratis untuk ojol dan warga Kendari (Foto: Mukhtaruddin/Okezone)

KENDARI – DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar program Jumat Berkah dengan membagikan 500 kupon BBM Pertamax kepada driver ojek online (ojol) dan masyarakat di Kota Kendari, Jumat (12/6/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di SPBU Tapal Kuda, Kota Kendari, sebagai bentuk kepedulian Partai Perindo terhadap dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi yang belakangan dikeluhkan masyarakat, khususnya para pengemudi ojol.

Ketua DPW Partai Perindo Sultra Ferry Irawan mengatakan setiap penerima mendapatkan bantuan BBM Pertamax senilai Rp40 ribu yang dapat langsung digunakan di SPBU.

Menurut Ferry, program tersebut merupakan upaya Partai Perindo untuk hadir dan membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar.

“Kami membagikan 500 kupon BBM Pertamax kepada masyarakat dan driver ojek online. Mudah-mudahan bantuan ini dapat sedikit meringankan beban mereka di tengah kenaikan harga BBM,” kata Ferry.