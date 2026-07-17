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Dody Toisuta Apresiasi Pembangunan RSUD Bobong, Dinilai Perkuat Layanan Kesehatan di Kepulauan Taliabu

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |11:41 WIB
Dody Toisuta Apresiasi Pembangunan RSUD Bobong, Dinilai Perkuat Layanan Kesehatan di Kepulauan Taliabu
Korwil DPP Partai Perindo untuk Maluku dan Maluku Utara, Dody Toisuta (Foto: Dok)
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MALUKU UTARA - Pemerataan layanan kesehatan masih menjadi tantangan di berbagai wilayah kepulauan akibat keterbatasan fasilitas dan jauhnya akses pelayanan medis. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bobong di Kabupaten Kepulauan Taliabu, Maluku Utara, dinilai menjadi langkah strategis untuk mempersempit kesenjangan tersebut sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Koordinator Wilayah (Korwil) DPP Partai Perindo untuk Maluku dan Maluku Utara, Dody Toisuta, mengapresiasi pembangunan RSUD Bobong yang merupakan hasil sinergi Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama pemerintah pusat. Menurutnya, kehadiran rumah sakit tersebut akan mendekatkan layanan kesehatan sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada fasilitas kesehatan di luar Pulau Taliabu.

"Kami mengapresiasi langkah nyata Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama pemerintah pusat yang telah menghadirkan RSUD Bobong. Kehadiran rumah sakit ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena akses terhadap layanan kesehatan menjadi lebih mudah, cepat, dan tidak lagi bergantung pada rujukan ke luar pulau," kata Dody saat ditemui di DPP Partai Perindo, Jumat (17/7/2026).

Ia menilai, pembangunan RSUD Bobong bukan sekadar menambah fasilitas kesehatan, tetapi juga menghadirkan kepastian layanan yang lebih merata bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Menurutnya, akses pelayanan yang lebih dekat akan mempercepat penanganan pasien sekaligus mengurangi beban waktu dan biaya yang selama ini harus dikeluarkan masyarakat ketika menjalani rujukan ke luar daerah.

"Wilayah kepulauan membutuhkan fasilitas kesehatan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Kehadiran RSUD Bobong merupakan langkah penting untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih cepat, lebih dekat, dan memiliki kualitas yang semakin baik," ujarnya.

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