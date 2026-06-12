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Driver Ojol Apresiasi Program BBM Gratis Perindo Sultra

Mukhtaruddin , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |20:04 WIB
Driver Ojol Apresiasi Program BBM Gratis Perindo Sultra
Driver ojol apresiasi Program BBM gratis Perindo Sultra (Foto: Mukhtaruddin/Okezone)
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KENDARI – Program pembagian 500 kupon BBM Pertamax gratis yang digelar DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat sambutan positif dari para pengemudi ojek online (ojol) di Kota Kendari.

Salah seorang driver ojol, Diki Pasali, mengaku sangat terbantu dengan bantuan BBM gratis yang diberikan Partai Perindo melalui kegiatan Jumat Berkah di SPBU Tapal Kuda, Kota Kendari, Jumat (12/6/2026).

Menurut Diki, kenaikan harga BBM jenis Pertamax cukup berdampak terhadap pendapatan para pengemudi ojol. Di sisi lain, tarif layanan ojol hingga saat ini belum mengalami penyesuaian.

“Alhamdulillah, bantuan seperti ini sangat membantu kami sebagai driver ojol. Harga Pertamax naik, sementara tarif ojol sampai sekarang belum naik,” ujar Diki.

Hal senada juga diungkapkan Ruly, yang mengaku sangat terbantu dengan program Partai Perindo, sebab dengan bantuan ini masyarakat kecil dapat merasakan kehadiran Partai Perindo.

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