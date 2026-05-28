HOME NEWS NASIONAL

Momentum Idul Adha, Hary Tanoe Tegaskan Partai Perindo Hadir Perjuangkan Kesejahteraan Masyarakat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |15:58 WIB
Hary Tanoesoedibjo tegaskan Partai Perindo hadir perjuangkan kesejahteraan masyarakat (Foto: Jonathan S/Okezone)
Hary Tanoesoedibjo tegaskan Partai Perindo hadir perjuangkan kesejahteraan masyarakat (Foto: Jonathan S/Okezone)
JAKARTA - Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menghadiri langsung perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Partai Perindo bersama warga Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (28/5/2026). Hary Tanoe juga tampak berbincang dengan sejumlah warga yang hadir.

Di hadapan masyarakat, Hary Tanoe menegaskan Partai Perindo hadir untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Menurutnya, jumlah masyarakat yang membutuhkan perhatian di Indonesia masih sangat besar sehingga perlu adanya keterlibatan berbagai pihak, termasuk partai politik.

"Itulah Partai Perindo hadir khusus memperjuangkan kesejahteraan rakyat yang belum mapan. Karena jumlah di Indonesia itu sangat besar," papar Hary Tanoe, Kamis (28/5/2026).

Hary Tanoe mengatakan, pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia juga harus diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan dan akses pendidikan yang merata. Karena itu, ia menyebut Partai Perindo berkomitmen mewujudkan visi tersebut apabila diberikan kepercayaan oleh masyarakat.

"Suatu saat kalau Partai Perindo diberikan kesempatan untuk bisa menjadi ikut ambil bagian yang penting di dalam membuat kebijakan, ya tentunya melalui anggota dewan, di dalam pelaksanaan kebijakan itu sendiri yaitu di jajaran eksekutif, kami berjanji bahwa visi misi Partai Perindo ini akan kami wujudkan," ujar Hary Tanoe.

Dalam kesempatan yang sama, Hary Tanoe turut mengajak masyarakat menjaga persatuan untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Menurut dia, persatuan menjadi fondasi utama dalam mencapai cita-cita tersebut.

"Perindo itu Persatuan Indonesia. Semua itu bisa diwujudkan kalau kita satu. Itu adalah fondasi utama. Dengan kita satu, punya satu tujuan, mudah-mudahan cita-cita yang tadi saya sampaikan dapat kita wujudkan bersama. Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera, dari kita untuk kita," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

