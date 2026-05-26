Rifqi Ali Mubarok, Sosok di Balik Misi Besar Partai Perindo di Jawa Barat

BANDUNG - Kepemimpinan bukan hanya soal pengaruh, melainkan kemampuan menghadirkan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Provinsi Jawa Barat menjadi ruang besar tempat berbagai gagasan diuji, mulai dari pengangguran muda, penguatan UMKM hingga kebutuhan akan politik yang benar-benar memberi manfaat bagi warga.

Nama Rifqi Ali Mubarok hadir di tengah dinamika membawa perpaduan pengalaman yang tidak banyak dimiliki: akademisi, organisator, sekaligus figur yang lama berkecimpung dalam tata kelola demokrasi.

Mantan penyelenggara Pemilu ini dipercaya memimpin DPW Partai Perindo Jabar dengan gagasan membangun politik yang lebih membumi dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Rifqi Dorong Politik yang Menyentuh Masyarakat

Bagi Rifqi, Jabar memiliki posisi strategis, bukan hanya karena jumlah penduduknya yang besar, tetapi juga perannya sebagai ruang pembentukan kepemimpinan. “Jawa Barat ini penduduknya kurang lebih 52 juta, maka punya peran yang strategis dan penting bagi kita semua,” katanya, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, partai politik tidak cukup berhenti pada pengenalan simbol, tetapi harus hadir di tengah masyarakat dan ikut menjawab persoalan yang mereka hadapi.

“Jawa Barat bukan hanya basis suara, tetapi ruang pembentukan kepemimpinan. Kami akan memastikan kader hadir langsung di tengah masyarakat, membawa solusi atas persoalan ekonomi, terutama pengangguran muda dan penguatan UMKM,” tuturnya.

Karena itu, Rifqi ingin keberadaan Partai Perindo di Jabar tidak sekadar dikenal, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Bukan hanya sebagai partai politik yang dikenal, tetapi menjadi partai politik yang dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat,” tegasnya.