HOME NEWS NUSANTARA

Sponsori Turnamen Futsal, Legislator Perindo Marthen Dorong Anak Muda TTS Lebih Sportif

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |15:39 WIB
Ketua Fraksi Partai Perindo DPRD Timor Tengah Selatan, Marthen Natonis (foto: dok ist)
TIMOR TENGAH SELATAN – Di tengah terbatasnya ruang pengembangan anak muda di daerah, lapangan olahraga di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, mulai memainkan peran lebih besar dari sekadar arena pertandingan.

Turnamen futsal kini bukan hanya soal mengejar kemenangan, tetapi juga menjadi ruang membangun disiplin, sportivitas, rasa persaudaraan, hingga mental kompetitif melalui aktivitas yang sehat dan produktif.

Suasana itu tampak dalam penyelenggaraan Gank-Guan Cup 2026 di GOR Nekmese Soe. Selama sepekan pertandingan, tribun selalu dipadati ratusan penonton yang datang memberi dukungan. Sorak-sorai penonton menambah semarak pertandingan yang berlangsung kompetitif, namun tetap menjunjung sportivitas.

"Turnamen olahraga bukan sekadar mencari juara. Yang lebih penting, kegiatan seperti ini membangun karakter, disiplin, persaudaraan, dan mental kompetitif generasi muda TTS. Anak-anak muda perlu ruang untuk berkembang melalui kegiatan yang sehat, positif, dan produktif," ujar Ketua Fraksi Partai Perindo DPRD Timor Tengah Selatan, Marthen Natonis, Selasa (19/5/2026).

Sebagai sponsor kegiatan, Marthen menilai olahraga dapat menjadi medium pembinaan sekaligus cara menjaga anak muda tetap terlibat dalam aktivitas produktif. Semangat sportivitas yang terlihat sepanjang pertandingan, menurutnya, menunjukkan besarnya potensi generasi muda TTS yang perlu terus diberi ruang berkembang.

“Kita ingin anak-anak muda punya wadah yang sehat. Mereka punya semangat, punya potensi, tinggal bagaimana diberi kesempatan agar berkembang ke arah yang positif,” kata Ketua DPD Partai Perindo Timor Tengah Selatan itu.

 

