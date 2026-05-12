Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Legislator Perindo Soroti Material Kompos Tercampur Plastik di Zona Penyangga PKB

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |17:18 WIB
Legislator Perindo Soroti Material Kompos Tercampur Plastik di Zona Penyangga PKB
Wakil Ketua Komisi I DPRD Klungkung, Putu Tika Winawan (foto: dok ist)
A
A
A

KLUNGKUNG - Perluasan lubang penampungan bahan kompos di kawasan zona penyangga Pusat Kebudayaan Bali (PKB), Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, menuai sorotan. Di tengah pengerjaan lubang keempat, material yang ditimbun ternyata tercampur sampah plastik.

"Saat kami observasi, terlihat ada yang tidak beres dalam proses pemilahan di lokasi pencacahan. Pengawasan di hilir juga lemah karena material yang masih mengandung plastik langsung ditimbun," ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Klungkung, Putu Tika Winawan, Selasa (12/5/2026).

Temuan tersebut muncul saat inspeksi mendadak Komisi I DPRD Klungkung di kawasan zona penyangga PKB, beberapa waktu lalu. Plastik utuh maupun serpihan plastik tercacah ditemukan bercampur dalam material kompos.

Menurut Tika, persoalan tersebut menunjukkan lemahnya sistem pengawasan sejak proses pencacahan hingga penimbunan material. Ia mendorong Pemprov Bali memperketat pengawasan, baik di hulu maupun hilir, agar material yang masuk benar-benar berbahan organik.

Legislator Partai Perindo itu juga mengingatkan agar Pemprov Bali, Pemkot Denpasar, dan Pemkab Klungkung konsisten terhadap komitmen awal bahwa material yang dikirim ke kawasan zona penyangga PKB harus berbahan organik murni.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/340/3217745//ferry_kurnia_rizkiyansyah-3yHl_large.jpg
Eks Pj Sekda Kupang Gabung Perindo NTT, Konsolidasi Politik Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/337/3215561//perindo-JgWD_large.jpg
Perindo Dorong Evaluasi Menyeluruh Sistem Transportasi Usai Kecelakaan Kereta Api di Bekasi Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214422//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-Ak8r_large.jpg
Sekjen Perindo Apresiasi Dasco soal Threshold, Tekankan RUU Pemilu Harus Rampung 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/340/3214021//perindo-BHcW_large.jpg
Silaturahmi dengan Siti Rohmi di Hari Kartini, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi di NTB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212714//perindo-b2IH_large.jpg
Waketum Perindo: Dugaan Pelecehan di Kampus Bisa Jadi Fenomena Gunung Es
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/340/3212604//ketua_dpd_perindo_lombok_barat_syamsuariansyah_kunjungi_papuq_reme-8YXc_large.jpg
Hidup Sebatang Kara di Gubuk Reyot, Aleg Perindo Dorong Perhatian untuk Lansia di Lobar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement