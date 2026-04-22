Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Silaturahmi dengan Siti Rohmi di Hari Kartini, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi di NTB

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |12:59 WIB
A
A
A

MATARAM – Momentum Hari Kartini dimaknai tidak hanya sebagai peringatan historis, tetapi juga refleksi atas peran perempuan dalam pembangunan. Di tengah dinamika politik dan sosial, keterlibatan perempuan dinilai semakin strategis, baik dalam pengambilan kebijakan maupun pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut tercermin dalam pertemuan silaturahmi Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Manik Marganamahendra, dengan mantan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Siti Rohmi Djalillah, serta Ketua DPW Partai Perindo NTB, M Khairul Rizal.

Dalam pertemuan tersebut, Manik juga menyampaikan salam dari Ketua Umum Partai Perindo kepada Siti Rohmi dan jajaran DPW Perindo NTB sebagai bagian dari penguatan komunikasi dan konsolidasi organisasi di daerah.

Pertemuan yang berlangsung bertepatan dengan Hari Kartini ini menjadi ruang refleksi atas kontribusi perempuan dalam berbagai sektor, terutama politik dan pendidikan. Siti Rohmi dikenal sebagai tokoh perempuan yang konsisten mendorong pendidikan, pemberdayaan, dan kesetaraan, serta memiliki rekam jejak panjang dalam advokasi masyarakat di NTB.

Manik menilai, kiprah tersebut menjadi inspirasi dalam memperkuat peran perempuan di ruang publik.

“Hingga hari ini, Ibu Siti Rohmi tetap menjadi panutan dalam hal kepemimpinan perempuan di politik. Rekam jejak dan dedikasinya memberi semangat bagi perkembangan masyarakat, khususnya di NTB. Beliau menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas dan ruang yang sama untuk berkontribusi dalam kehidupan publik,” ujar Manik, Rabu (22/4/2026) .

Semangat tersebut sejalan dengan komitmen Partai Perindo dalam membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan.

“Semangat tersebut sejalan dengan komitmen Partai Perindo di bawah kepemimpinan Ketua Umum Angela Tanoesoedibjo yang terus membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik,”ujarnya.

“Upaya ini diarahkan untuk mendorong akses yang setara sekaligus memperkuat pemberdayaan perempuan di berbagai sektor, khususnya UMKM dan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213570/sekjen_dpp_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-ypd4_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/338/3212390/puspadaya_perindo-y6Vn_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/340/3208935/perindo_ntt-849K_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203212/sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-c1Vk_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/340/3199929/ketua_dpw_sulsel-LRKJ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/340/3199833/perindo-e9dF_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement