Genap 1 Tahun, Puspadaya Perindo Ajak Mitra hingga Mahasiswa Saksikan Dokumenter Perjalanan

JAKARTA - Pusat Layanan Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Pemberdayaan (Puspadaya) Perindo genap berusia 1 tahun pada 21 April kemarin. Organisasi sayap Partai Perindo ini mengajak puluhan orang menyaksikan pemutaran dokumentasi jejak langkah Puspadaya.

Pemutaran dokumentasi jejak langkah Puspadaya itu dilakukan di Teater Perpustakaan Kemendikdasmen, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (30/4/2026). Kegiatan ini dihadiri mitra Puspadaya, komunitas, lembaga perempuan dan anak, hingga mahasiswa.

Dokumentasi itu menggambarkan peristiwa hingga apa yang dialami korban kekerasan seksual ataupun keluarganya, termasuk dampaknya. Bahkan, peserta yang menyaksikan dokumentasi itu tak sedikit yang merasakan empatinya hingga menangis.

"Puspadaya hadir karena banyak dari mereka (para korban dugaan kekerasan seksual) itu terabaikan, takut untuk melapor, baik perempuan maupun anak," ujar Sekjen Puspadaya, Amriadi Pasaribu dalam sambutannya, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, meski baru diresmikan 1 tahun lalu, pihaknya sudah mendampingi 30 kasus. Satu kasus di antaranya berhasil diselesaikan hingga mendapatkan putusan pengadilan.