Setahun Eksis, Puspadaya Dampingi 30 Kasus Dugaan Kekerasan Seksual

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |18:40 WIB
Setahun Eksis, Puspadaya Dampingi 30 Kasus Dugaan Kekerasan Seksual
Setahun Eksis, Puspadaya Dampingi 30 Kasus Dugaan Kekerasan Seksual (Ari Sandita)
JAKARTA - Pusat Layanan Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Pemberdayaan (Puspadaya) Perindo genap berusia 1 tahun pada 21 April lalu. Sepanjang setahun eksistensinya, organisasi sayap Partai Perindo ini sudah mendampingi 30 kasus dugaan kekerasan seksual.

"Total tercatat sudah lebih dari 30 pendampingan yang kita lakukan. Hari ini tepat seremoni setahunnya Puspadaya," ujar Bendahara Umum Puspadaya, Amy Kamila di Jakarta, Kamis (30/4/2026). 

Ia berharap, ke depan tidak banyak korban dugaan kekerasan seksua. Jika pun ada, para korban bisa segera melapor ke Puspadaya agar bisa mendapatkan pendampingan.

"Tapi kalau misal ada korban, yang biasanya merasa sendiri dan bingung mau melapor kemana, Puspadaya bisa menjadi salah satu solusi untuk kita melakukan pendampingan, baik secara konsultasi psikologis ataupun konsultasi hukum," kata Amy.

Menurutnya, dugaan kasus kekerasan seksual itu bagaikan fenomena gunung es. Misalnya saja kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami mahasiswa belum lama ini, ibu rumah tangga, hingga di sebuah day care.

"Bahkan, kemarin kita menyoroti kasus di day care, orang tua sudah percaya dan membayar saja anaknya mengalami kekerasan. Itu yang perlu kita mitigasi lagi ke depan, bekerja sama dengan banyak stakeholder yang ada, yang pada akhirnya kita butuh kolaborasi masyarakat bersama untuk membuat Indonesia lebih aman ke depan," tuturnya.

Dia memaparkan, guna mengantisipasi dugaan kekerasan bagi wanita dan anak, keluarga menjadi faktor utama. Para korban pun diminta tidak takut melawan karena takut itu awal mula mereka menyerahkan dirinya pada pelaku.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/338/3215712/peringatan_1_tahun_puspadaya_perindo-YLOn_large.jpg
Genap 1 Tahun, Puspadaya Perindo Ajak Mitra hingga Mahasiswa Saksikan Dokumenter Perjalanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214422/sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-Ak8r_large.jpg
Sekjen Perindo Apresiasi Dasco soal Threshold, Tekankan RUU Pemilu Harus Rampung 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/337/3214179/wakil_ketua_dpp_partai_perindo_manik_marganamahendra-DBbf_large.jpg
Partai Perindo Apresiasi Pengesahan UU PPRT, Siap Kawal Hak Pekerja Rumah Tangga Terpenuhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/340/3214021/perindo-BHcW_large.jpg
Silaturahmi dengan Siti Rohmi di Hari Kartini, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi di NTB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213570/sekjen_dpp_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-ypd4_large.jpg
Sekjen Perindo Ferry Kurnia Desak DPR dan Pemerintah Tuntaskan RUU Pemilu pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/338/3212390/puspadaya_perindo-y6Vn_large.jpg
Kawal Kasus Anak Korban Child Grooming, Puspadaya Perindo: Kami Tak Pernah Tinggalkan Korban
