Angela Tanoesoedibjo dan HT Serahkan Kurban Partai Perindo di Paseban, Tegaskan Keberagaman dan Nilai Keumatan

JAKARTA – Partai Perindo menggelar kegiatan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha di Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (28/5/2026). Kegiatan ini tidak hanya menjadi perayaan hari besar keagamaan, tetapi juga momentum berbagi dengan masyarakat untuk mendorong ekonomi kerakyatan serta memperkuat nilai kebersamaan di tengah keberagaman.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Majelis Persatuan Partai (MPP) Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, serta jajaran pengurus partai.

Hary Tanoe menyampaikan kegiatan kurban merupakan wujud semangat berbagi di Hari Raya Idul Adha. “Kurban Partai Perindo adalah wujud semangat berbagi di Hari Raya Idul Adha. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat membawa manfaat dan kebahagiaan bagi sesama,” ujar Hary Tanoe.

Sementara itu, Angela Tanoesoedibjo menyoroti pentingnya menjadikan momentum kurban sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan.

“Selain berkurban, kami juga hadir bersama mitra UMKM Partai Perindo yang telah bersama kami selama hampir 10 tahun. Gerobak ini mungkin terlihat sederhana, tapi bagi kami, ini adalah simbol bahwa kepedulian itu harus bisa dirasakan langsung, bukan hanya diucapkan. Semoga setiap porsi yang dibagikan hari ini membawa kebahagiaan,” kata Angela.