Perindo Gelar Kurban, Hary dan Angela Tanoesoedibjo Rayakan Iduladha Bersama Warga Paseban

JAKARTA - Partai Perindo menggelar perayaan Iduladha 1447 Hijriah bersama warga di RT 05/RW 07, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (28/5/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan Partai Perindo.

Ketua Majelis Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, dan Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo, hadir langsung dalam perayaan bersama warga. Selain itu, sejumlah pengurus DPP Partai Perindo juga turut hadir.

Dalam kegiatan tersebut, Hary dan Angela meninjau langsung proses penyembelihan hewan kurban hingga pembagian daging kepada warga. Keduanya juga menyapa masyarakat di lokasi layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan dalam acara itu.

Suasana kebersamaan terlihat saat Hary dan Angela membaur dengan warga untuk makan bersama hingga berswafoto. Tak hanya itu, Partai Perindo juga menghadirkan warung tebus murah bagi warga sekitar di momen Iduladha.

"Hari ini, dalam momentum Iduladha 1447 Hijriah, kami dari Partai Perindo turun secara serentak dan langsung bersama warga untuk memberikan kurban," kata Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo, Kamis (28/5/2026).

Angela mengatakan, kegiatan serupa juga dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, perayaan Iduladha menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong bersama masyarakat.

"Momen Iduladha ini merupakan momen keikhlasan dan bagaimana kita terus bergotong royong bersama-sama. Tentunya, dalam momentum ini kita berdoa bersama supaya Indonesia semakin kuat, ekonominya bukan hanya stabil tetapi juga berkembang, dan rakyat semakin naik kelas," tutur Angela.