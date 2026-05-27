MNC Peduli Salurkan Hewan Kurban ke Masjid Raudhatul Jannah

JAKARTA - MNC Peduli turut berpatisipasi di momen Idul Adha 1447 Hijriah, Rabu (27/5). Kali ini, MNC Peduli menyalurkan bantuan berupa hewan kurban yang diserahkan untuk Masjid Raudhatul Jannah yang berada di kompleks MNC Sky Vision, Kedoya, Jakarta Barat.

Pantauan Okezone di lokasi, hewan kurban yang diberikan berupa satu ekor sapi. Sapi itu disembelih dengan melibatkan warga sekitar sebagai bentuk kebersamaan dan kepedulian sosial kepada masyarakat di lingkungan perusahaan.

Corporate Secretary PT MNC Sky Vision Tbk, Ray Rezky Prihatino mengatakan kegiatan sosial ini juga rutin dilakukan setiap tahun bersama kolaborasi dari MNC Peduli.

"Ini kegiatan berkelanjutan kami juga karena setiap tahun memang perusahaan selalu mengadakan eh pemotongan hewan kurban untuk memberikan, berbagi lah ya, berbagi kepada masyarakat sekitar," ujar Ray di lokasi, Rabu (27/5/2026).

Ray menjelaskan daging kurban itu akan diberikan kepada sekitar 500 warga yang tinggal di sekitar kompleks MNC Vision.

"Ini untuk penerima manfaatnya kurang lebih sekitar 550 orang, yang mana ada dari dari keluarga sekitar ya," ujar dia.