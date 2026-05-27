Sapi Kurban Ngamuk saat Akan Disembelih, Evakuasi oleh Damkar Berlangsung Dramatis

TANGERANG – Tim UPT Damkar Cibodas mengevakuasi seekor sapi kurban yang lepas di RT 01/RW 13, Kelurahan Tanah Tinggi, Tangerang, Rabu (27/5/2026). Proses evakuasi berjalan penuh dramatis.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang, Andia Suherlandia Rahman, melaporkan bahwa informasi kejadian ini sekira pukul 09.15 WIB.

"(Kronologinya) pada saat akan disembelih tali sapi rapuh dan putus," kata Andia dikutip dari keterangannya.

Setelah mendapat laporan tersebut, regu 1 UPT Cibodas diterjunkan untuk melakukan proses evakuasi. Proses evaluasi sendiri dimulai pukul 09.45 WIB.

Namun, proses evakuasi itu tak berjalan dengan mudah untuk menangkap sapi yang lepas dan ngamuk tersebut.