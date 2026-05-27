HOME NEWS NASIONAL

Partai Demokrat Kurbankan 63 Ekor Sapi di Iduladha Tahun Ini, Ada Milik SBY dan AHY

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |13:40 WIB
Partai Demokrat menyembelih 63 ekor sapi kurban.
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat akan menyembelih sebanyak 63 ekor sapi dalam peringatan Iduladha 1447 Hijriah. Sapi milik Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut disembelih pada hari ini, Rabu (27/5/2026).

"Yang di DPP ini ada 63 ekor sapi. Dan tentunya di seluruh Indonesia juga dilakukan di tempat-tempat atau di dewan-dewan pimpinan daerah masing-masing provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota," kata AHY di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2026).

AHY mengatakan daging kurban ini akan dibagikan ke masyarakat dari berbagai kalangan. Ia menuturkan setiap DPD Partai Demokrat juga melakukan pemotongan dan penyembelihan kurban untuk didistribusikan ke masyarakat.

"Dan tentunya ini diiringi dengan sebuah kesadaran dalam memperingati Iduladha, tentunya selain kita memperkuat, mengokohkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi sekaligus kita membangun solidaritas kemanusiaan yang bisa menyentuh berbagai kalangan masyarakat di mana pun berada," ujarnya.

AHY mengatakan Partai Demokrat terpanggil untuk bisa mengumpulkan hewan kurban yang akan diserahkan dan didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan. Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk gerakan moral.

"Saya rasa inilah yang menjadi esensi dari acara hari ini, dan mudah-mudahan Indonesia, bangsa kita juga senantiasa dalam lindungan Tuhan dan dapat semakin maju dan sejahtera masyarakatnya," tuturnya.

Sementara itu, Sekjen DPP Partai Demokrat Herman Khaeron dalam laporannya menyampaikan bahwa sebanyak 6 ekor sapi di antaranya secara simbolis dipotong di Kantor DPP Demokrat, Jakarta.

 

