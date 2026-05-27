62 Ribu Hewan Kurban Disembelih di DKI Jakarta, Wagub Luncurkan Tim Pemeriksa

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, meluncurkan tim pemeriksa untuk memeriksa hewan kurban yang disembelih di Ibu Kota. Menurut Rano, ada sekitar 62.000 ekor hewan kurban yang disembelih di DKI Jakarta dan tidak mungkin semua dalam kondisi sehat tanpa diperiksa.

Hal itu diungkapkan oleh Rano saat diwawancarai oleh awak media usai mengikuti salat id bersama masyarakat di Halaman Balai Kota Jakarta, Rabu (27/5/2026) pagi.

“Jumlah total kurban di Jakarta hampir 62.000 ekor. Enggak mungkin 62.000 ekor itu semuanya menjadi baik. Tapi kemarin makanya kita lepas tim penyembelih dan juga pemeriksa,” kata Rano.

Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi jika ditemukan hewan kurban yang terbukti tidak sehat dan tidak lolos pemeriksaan.

“Saya sudah tegaskan, apabila ditemukan hewan yang mungkin tidak lolos, tidak boleh ada toleransi untuk tetap dikurbankan. Artinya, itu harus dikesampingkan,” ucap dia.